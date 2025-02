Trascina a terra e picchia la compagna, arrestato

L'ha prima offesa, quindi afferrata per i capelli, trascinata a terra e colpita con calci e pugni, lanciandole, come se ciò non bastasse, anche uno sgabello e vietandole di ritornare a casa con le tre figlie minorenni, a una delle quali poco prima aveva anche dato uno schiaffo sul volto. È accaduto a Castel Volturno (Caserta), in manette è finito un uomo di 45 anni, che i carabinieri hanno portato in carcere per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone sono intervenuti dopo che una 33enne, ha chiamato il 112; giunti sul posto, hanno trovato la donna con tre figlie in strada. La 33enne ha raccontato che il compagno, ubriaco, l'aveva aggredita a cena, e lei era così fuggita di casa con le figlie nella speranza che l'uomo, passata la sbornia, si calmasse. Così, invece, non era stato, perché l'uomo, ancora ubriaco, attraverso messaggi e telefonate l'aveva ulteriormente minacciata, intimandole di non rientrare più a casa; la 33enne ha poi riferito di aver subito nei mesi precedenti da parte del compagno altre aggressioni, che avevano coinvolto anche due delle tre figlie nate da precedenti relazioni avute con altri uomini, e che gli episodi non erano mai stati denunciati per timore di ripercussioni. A quel punto i carabinieri sono andati a casa della coppia e hanno arrestato il 45enne, ancora ubriaco; l'uomo è stato condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA