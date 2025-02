Targa del Consiglio comunale di Napoli a medico srilankese

La presidente del Consiglio comunale Vincenza Amato ha consegnato oggi una targa a Viraj Pattapola, medico srilankese, neo specialista in malattie infettive e tropicali all'Università Vanvitelli, in segno di ringraziamento per la disponibilità manifestata verso la comunità srilankese residente a Napoli.

Un impegno a servizio della sua comunità, ma non solo, si legge in una nota: il dottor Pattapola ha infatti partecipato anche alle visite gratuite organizzate dal Comune di Napoli, su proposta dell'assessore Vincenzo Santagada, nell'ambito del Villaggio della Salute.

All'incontro con la presidente Amato hanno partecipato Savary Ravendra, consigliere aggiunto del Consiglio comunale di Napoli in rappresentanza di tutte le comunità straniere della città e Rosa Anna Giordano Merlino, vice presidente dell'associazione Aies (Associazione per l'integrazione degli extracomunitari nella società) che ha ringraziato la presidente Amato "per la vicinanza concreta alle comunità straniere di Napoli e per il suo impegno nel favorire una reale integrazione delle persone nel tessuto cittadino". Il consigliere aggiunto Savary Ravendra ha auspicato che "il riconoscimento di oggi possa rappresentare un incoraggiamento a tutti i giovani professionisti stranieri, che vivono e lavorano a Napoli, a mettersi concretamente al servizio delle loro comunità".



