Presidente Associazione Magistrati Militari incontra Crosetto

Filippo Verrone è stato ricevuto dal Ministro della Difesa, Guido Crosetto in occasione della sua recente elezione a presidente dell'Associazione Magistrati Militari.

Verrone si è dichiarato molto soddisfatto dell'incontro avuto e soprattutto "della sincera e determinata disponibilità del Ministro a portare avanti le riforme in corso con particolare riferimento alla costituzione di un Ufficio presso il Gabinetto deputato all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare secondo quanto disposto dall'ultima parte dell'art. 110 della Carta Costituzionale".

"L'occasione è stata propizia per valutare un'eventuale rideterminazione razionale dei precisi confini della giurisdizione militare troppo spesso erosa a favore della giurisdizione ordinaria anche per fatti riguardanti esclusivamente il mondo militare", si legge sempre in una nota.

"Ho avuto la percezione - dice Verrone - che il Ministro Crosetto passerà alla storia come colui che, finalmente, avrà restituito dignità ed efficienza alla giurisdizione militare".





