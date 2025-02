Open days al Dipartimento di Studi Umanistici

Il 4, il 5 e il 6 febbraio le porte del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi Federico II di Napoli, sito nel cuore del centro storico della città, si apriranno ad accogliere studenti e docenti degli Istituti Superiori campani ed extraregionali, in occasione degli Open days di Orientamento per l'anno accademico 2025/2026.

La grande crescita del DSU negli ultimi anni ha indotto la Commissione Orientamento, presieduta dalla professoressa Daniela De Liso, a proporre un fitto programma in tre giornate per la presentazione dei 7 Corsi di Studio Triennali (Archeologia, Storia delle Arti e Scienze del Patrimonio culturale; Filosofia; Lettere Classiche; Lettere Moderne; Lingue, Culture e Letterature Moderne Europee; Storia; Scienze e Tecniche Psicologiche) dei 10 Corsi di Studio Magistrali (Archeologia e Storia dell'Arte; Discipline della Musica e dello Spettacolo.

Storia e teoria; Lingue e Letterature per il plurilinguismo europeo; Filologia Moderna; Filologia, Letterature e Civiltà del mondo antico; Filosofia; Scienze Storiche; Management del Patrimonio Culturale; Coordinamento dei Servizi educativi per la prima infanzia e per il Disagio sociale; Psicologia Clinica e degli interventi nei contesti sociali e dello sviluppo) del Dipartimento.

Domani, dalle 9,30 alle 13, saranno presentati tutti i Corsi di Studio Triennali e Magistrali, nelle sedi di Corso Umberto I e di via Porta di Massa 1, ad eccezione dei Corsi dell'Area psico-pedagogica, ai quali sarà dedicata la mattinata del 5 febbraio, ancora una volta dalle 9,30 alle 13.

Il 6 febbraio alle 15,30 il Dipartimento, nel Complesso monumentale di San Pietro a Maiella, accoglierà gli studenti, i docenti e la società civile in un format, intitolato Vivere il DSU, in cui sarà raccontata dalle diverse anime della comunità accademica la vita dipartimentale. Interverranno il Direttore del DSU, professore Andrea Mazzucchi, i docenti referenti dei vari Corsi di studio in seno alla Commissione Orientamento, i rappresentanti degli Studenti delle diverse Associazioni studentesche, i Dottorandi di Ricerca, i Tutores, i Laureati. Al termine del pomeriggio ci sarà uno spazio per la discussione e le curiosità ed è prevista una visita guidata degli Spazi dipartimentali.

La Presidente della Commissione Orientamento, professoressa De Liso, dichiara: «Gli Open days sono un momento cruciale della vita del nostro Dipartimento, non una semplice vetrina, finalizzata ad attrarre nuovi iscritti. L'Università deve essere un'esperienza di vita totalizzante, frutto di una scelta consapevole e ponderata alla quale possiamo tentare di orientare le aspiranti matricole, mostrando loro i vari aspetti, non tutti allettanti, ma certo tutti indispensabili, del nostro lavoro insieme. Siamo un grande Dipartimento, in costante crescita, e gli studenti ci scelgono perché abbiamo accettato, da alcuni anni ormai, la sfida che la società contemporanea ha lanciato ai saperi umanistici: i nostri studenti si preparano ad entrare da protagonisti nel mondo del lavoro, acquisendo competenze trasversali e poliedriche, che, senza rinunciare alle peculiarità formative delle Scienze umane,consentono loro di confrontarsi con le sfide delle nuove tecnologie e dei nuovi linguaggi e di vincerle. Il 6 febbraio, insieme a noi docenti e agli studenti, torneranno nelle nostre Aule alcuni tra i giovani Laureati, che racconteranno la loro esperienza nella nostra comunità accademica, dimostrando -ne sono convinta- che una solida formazione umanistica rende competitivi e vincenti in questo mondo del lavoro in continua trasformazione, con cui le nuove generazioni devono necessariamente confrontarsi».



Riproduzione riservata © Copyright ANSA