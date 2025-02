Noah Okafor vicinissimo alla firma, al Napoli in prestito

E' praticamente fatto il passaggio di Noah Okafor dal Milan al Napoli. L'esterno svizzero dovrebbe presto firmare per il club azzurro con un prestito dal Milan con un diritto di riscatto in estate di 20-25 milioni di euro.

Okafor, al Milan dal 2023, dovrebbe presto firmare con il Napoli, portando al tecnico Conte una alternativa a sinistra, dove Kvaratskhelia è andato via e c'è Neres, ma anche a destra, fascia di Politano.

A poche ore dalla chiusura del mercato si aspetta l'annuncio ufficiale dell'arrivo a Napoli del 24enne Okafor.



