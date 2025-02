Minaccia ex via social e offese davanti agenti, 51enne in cella

Un uomo di 51 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. Gli agenti del locale Commissariato sono intervenuti in seguito ad una segnalazione al 113 presso un'abitazione del centro cittadino, trovandovi all'esterno una donna terrorizzata insieme ai figli minori. La donna ha raccontato delle minacce ricevute via social dall'ex compagno; quest'ultimo poco dopo è sbucato dal cortile di casa della donna, iniziando a inveirle contro e a offenderla, indifferente alla presenza dei poliziotti, che lo hanno fermato e condotto al Commissariato di Santa Maria Capua Vetere. Immediate indagini, basate anche sulle dichiarazioni della vittima, hanno accertato che il 51enne da tempo perseguitava la ex compagna, ed è così scattato l'arresto per stalking. L'uomo è stato quindi portato al carcere di Santa Maria Capua Vetere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA