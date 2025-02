Manfredi, a Santa Maria La Nova un museo d'arte permanente

"Il nostro obiettivo è che ci possa essere un'esposizione permanente almeno delle opere più significative della straordinaria collezione di opere d'arte di proprietà della Città metropolitana. Lo spazio individuato è a Santa Maria La Nova, dove nel giro di un paio di anni vorremmo realizzare questo museo, avendo a disposizione 18 sale". Così il sindaco della Città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione della cerimonia di restituzione all'ente di due significativi quadri, ritrovati e recuperati grazie al lavoro investigativo della Procura di Roma e del Comando Carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale. E intanto nel 2025 sarà realizzata una mostra temporanea di alcune opere alla Reggia di Portici.

Manfredi ha ricordato che il patrimonio artistico dell'ente metropolitano è costituito da "opere straordinarie dell'800 e del '900 ed è nostro intento valorizzarle ma soprattutto metterle a disposizione dei cittadini e dei turisti. La restituzione di queste due opere è un ulteriore tassello dell'azione di recupero che anche come Città metropolitana stiamo facendo per rientrare in possesso di tutte le opere di nostra proprietà che sono distribuite presso altri enti".





