De Luca, Campania prima regione in Italia per liste di attesa

"La Campania è la prima regione in Italia per le liste di attesa. E questo lo spiegheremo tra marzo e aprile in una iniziativa pubblica, specie dopo aver letto ieri delle bestialità, dati inventati e statistiche campate in aria che riguardavano le liste di attesa". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca ai giornalisti a Fragneto Monforte, nel beneventano, dove ha effettuato un sopralluogo al sito "Toppa Infuocata", interessato dalla rimozione delle ecoballe, insieme al presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi e all'amministratore di Samte Domenico Mauro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA