Corteo di allevatori e agricoltori nel Casertano

E' partito il corteo organizzato dal Coordinamento Salviamo le Bufale, che effettuerà una lenta marcia sull'autostrada A1, nel tratto casertano tra i caselli di Capua e quello di Napoli Nord in direzione sud; ad aprire il corteo due autoarticolati mentre altri due sono in coda, e nel mezzo una cinquantina circa di mezzi tra autovetture, pickup mentre i trattori sono sugli autoarticolati, non potendo circolare in autostrada. I mezzi dei manifestanti occupano la terza corsia, quella di mezzo è percorsa dalle vetture delle forze dell'ordine mentre è stata lasciata libera la corsia di sorpasso; si registrano disagi, comunque contenuti, per gli automobilisti. Il corteo arriverà alla barriera di Napoli Nord (comune di Marcianise) e tornerà indietro, risalendo l'A1 verso Nord e uscendo al casello di Santa Maria Capua Vetere; i mezzi si fermeranno quindi alla rotonda situata all'esterno del casello. A partecipare al corteo agricoltori e allevatori dei sei presidi organizzati campani, ovvero di quelli di Casal di Principe, di Capua (associazione Terramia C'È) e Santa Maria Capua Vetere (Associazione Coltiviamo Futuro), dei due irpini (quello organizzato dall'Associazione UNIAGRI a Flumeri e quello del Comitato Agricoltori Avellinesi ad Avellino) ed al presidio di Salerno (organizzato dal Comitato Agricoltori della Piana del Sele). Adriano Noviello, allevatore e presidente dell'Associazione di Tutela Allevamento della Bufala Mediterranea, spiega che " siamo in mobilitazione da anni per difendere il comparto , le aziende e i nostri animali. Sappiamo bene che la crisi è talmente grande che non si salvano gli allevatori di bufale se non si salvano le piccole e medie aziende produttive dell'agricoltura. dell'allevamento e della pesca. Per quanto abbiamo già ottenuto con la mobilitazione alcuni importanti risultati sappiamo bene che occorre l'unità di tutti e che il cammino è lungo. Già la prossima settimana faremo sentire la nostra voce, ancora una volta, sui temi del prezzo del latte e della tracciabilità della filiera".



