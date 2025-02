Carico di batterie rubate nelle Marche spunta nel Casertano

Erano ancora accatastate sui bancali le 596 batterie per auto e mezzi pesanti, tutte rubate nelle Marche, rinvenute dai carabinieri in un deposito di Frignano (Caserta). Le batterie, di vario amperaggio, erano state rubate nel fine settimana tra il 18 e il 20 gennaio a Monterubbiano, in provincia di Fermo, presso un deposito; nella circostanza i malviventi avevano forzato il lucchetto d'ingresso del magazzino e utilizzando il traspallet presente, avevano caricato su dei camion i pallets di batterie, del valore di 80mila euro, allontanandosi e facendo perdere le proprie tracce.

Da allora i carabinieri cercavano la refurtiva, che è stata trovata nel Casertano; i carabinieri hanno denunciato per ricettazione l'affittuario del deposito, un 53enne di Castel Volturno.



