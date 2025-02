Abusi su una studentessa, finisce ai domiciliari

Avrebbe molestato sessualmente una studentessa che frequenta un istituto nella zona orientale di Napoli: un uomo, sulla cui identità non sono stati forniti particolari, è stato arrestato dalla Polizia ed è finito ai domiciliari nei giorni scorsi (ma la notizia è stata resa nota solo oggi) in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip di Napoli su richiesta della Procura (IV sezione, violenza di genere e tutela delle fasce deboli). L'uomo deve rispondere di violenza sessuale.

Le indagini hanno preso il via quando la studentessa, si legge in una nota, accompagnata dai genitori, si è presentata in commissariato dicendo di essere stata molestata sessualmente "da parte del custode della scuola".



