Nella tarda serata di ieri i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Poerio per un uomo ferito. Si tratta di un algerino di 35 anni, irregolare sul territorio nazionale, già noto alle forze dell'ordine.

Al torace una ferita provocata verosimilmente con un'arma da taglio.

Il 35enne è stato portato al Pellegrini, non in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire dinamica



