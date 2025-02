Rissa a Napoli, feriti tre turisti tedeschi, uno è grave

Questa notte tre turisti tedeschi sono rimasti feriti in una rissa scoppiata con alcune persone.

E' successo in piazza Bellini. I turisti sarebbero stati aggrediti con bottiglie di vetro. Uno è finito al Cardarelli in codice rosso, con una ferita lacero contusa alla gola. E' in prognosi riservata. Il secondo è stato portato al Pellegrini, dimesso con una prognosi di 30 giorni per trauma contusivo al volto. L'ultimo ha rifiutato le cure mediche.

Indagini dei Carabinieri della Compagnia Napoli Centro per ricostruire la dinamica dell'aggressione e identificare i responsabili.



