Mostre: dall'8 febbraio "Etere. Tra forma e rivelazione" di Sepe

Si intitola "Etere. Tra forma e rivelazione" la nuova mostra dell'artista Domenico Sepe in programma nel Museo Civico Gaetano Filangieri a Napoli e che sarà inaugurata sabato 8 febbraio (ore 17). Aperta fino al primo marzo, la mostra sarà presentata domani a Palazzo Cavalcanti, alle 11.30, con la partecipazione di Sepe, dei curatori dell'esposizione Lorena Cangiano, Giuseppina Iacovelli e Anna Pia Secondulfo e del direttore del Museo Filangieri Paolo Iorio.

A moderare l'incontro sarà l'autore e produttore Rai Gino Aveta.

La nuova personale del maestro d'arte, sottolinea una nota, "prende il nome dall'inedito catalogo d'arte, un'epitome della produzione artistica di Sepe". Ideata in collaborazione con il presidente della commissione Cultura, Turismo e Attività Produttive del Comune Luigi Carbone, IsArt e Mix Communication, con il patrocinio morale del Comune e della Città Metropolitana, la mostra propone "nuove sintonie, incontri e dialoghi sull'arte contando anche sul sostegno" di diversi sponsor. Le sculture contemporanee di Domenico Sepe, si afferma, "dialogano con il passato custodito nel Museo Filangieri. Il percorso espositivo si snoda attraverso le sale del Museo, creando un ambiente narrante, un varco temporale che immerge il fruitore tra notevoli capolavori di importanti artisti, tra cui, Francesco Jerace, Tito Angelini, Jusepe de Ribera, Luca Giordano e Battistello Caracciolo". La mostra è "un viaggio nell'arte senza tempo e senza luogo, tra antico e moderno, tra eleganti racemi floreali musivi, busti in marmo e sculture liriche in alluminio, bronzo e argilla cruda, tra Oriente e Occidente. Confluenze artistiche e materiche di culture vicine e lontane, si incrociano nella nuova mostra di Sepe, tra forma e rivelazione del contenuto".

L'inaugurazione coinciderà con una serie di eventi che si susseguiranno a partire dalla presentazione del catalogo d'arte "Etere. Tra forma e rivelazione" con la prefazione della storica dell'arte Isabella Valente, che vedrà tra i relatori Maria Simonetta De Marinis, docente di Storia dell'Arte. L'attenzione sarà poi rivolta al momento focale della performance di Maria Pagano a cura di Domenico Sepe. La permanenza della mostra al Museo Civico Gaetano Filangieri sarà corredata anche dalla presentazione di un ulteriore catalogo d'arte "Domenico Sepe al servizio segreto di Bond, James Bond" a cura di Michelangelo Iossa prevista per il 24 febbraio.



