Metamfetamina nella lavatrice, arrestata dai Carabinieri

Una 35enne di Sant'Antimo, in provincia di Napoli è stata arrestata per detenzione di droga a fini di spaccio.

I carabinieri della locale tenenza le hanno trovato in casa metamfetamina.

Era nascosta nel cestello della lavatrice, 16 grammi in polvere, pronti per essere smerciati.

La 35enne, già nota alle forze dell'ordine e in affidamento in prova al servizio sociale, è finita nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in attesa di giudizio.

Sintetizzata la prima volta in Giappone, la metamfetamina non è solo quella resa celebre dal chimico Walter White, nella serie tv Breaking Bad. E' uno stimolante potentissimo, generalmente prodotto in laboratori clandestini statunitensi e in Oriente. Lo spiega puntualmente il Ministero dell'Interno sul portale web antidroga, descrivendone gli effetti devastanti sull'organismo di chi la assume.



