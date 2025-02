'L'evoluzione del paesaggio vesuviano', focus multidisciplinare

Come si è evoluto, nel tempo, il paesaggio vesuviano? In che modo l'ambiente e la conformazione delle terre, che sono attorno al Vesuvio, ha influito sullo sviluppo dei popoli che hanno abitato ed abitano tutt'ora questi spazi? Le popolazioni che si sono susseguite in questi territori hanno ricevuto le influenze di una terra 'eruttiva', ma è opportuno capire in che modo questo ambiente abbia agito sull'evoluzione di questa fetta della popolazione campana.

L'uomo, in quanto parte attiva di un ecosistema più ampio, ha a sua volta agito su questi spazi. E' stata un'interazione reciproca. "Nell'ambiente in cui si nasce, la materia, la sua genesi, la sua trasformazione ad opera dei fenomeni naturali determinano il nostro biotopo. Influiscono quindi sulla nostra biologia e sulla formazione del nostro carattere". Così ha scritto Claudio Rodolfo Salerno nella prefazione de "L'evoluzione del paesaggio vesuviano", un testo multidisciplinare di carattere divulgativo dell'Istituto per la Diffusione delle Scienze Naturali. Sono le sue parole, quali incipit del libro, a preannunciare un lavoro di circa sette anni in cui, sottolinea una nota, "un'analisi puntuale sugli avvenimenti ambientali, demografici e sociali delle terre Vesuviane, è stata realizzata grazie all'incontro di studiosi, pensatori e ricercatori".

Il testo scientifico raccoglie osservazioni e considerazioni sull'evoluzione, naturale ed antropica, del paesaggio vesuviano.

Le prime riflessioni sulla realizzazione del testo sono nate nel 2017. Il punto di riferimento è l'eruzione del 79 d.C. i cui effetti si sono dispiegati su un'area molto vasta. Il testo, si afferma, "non è un manuale di pura utilizzazione didattica che narra la storia antropologica, ambientale, sociale e biologica delle terre vesuviane. Non ci sono soltanto prefazioni, abstract e narrazioni, ma ci sono mappe, fotografie, cartine geografiche". Capitolo dopo capitolo emergono le voci di tutti gli studiosi che si sono mossi intorno e nell'Istituto per la Diffusione delle Scienze Naturali. Anche le immagini, i profumi ed i suoni fanno la loro parte affinché le conoscenze scientifiche possano essere divulgate al meglio.

Dall'introduzione di Claudio Rodolfo Salerno, passando per la prefazione di Nicola Caputo, assessore regionale allìAgricoltura fino alla presentazione del testo a firma di Dario Macellaro, giornalista dell'Istituto per la Diffusione delle Scienze Naturali, l'incipit "è già testimonianza di grandi sinergie e del patrocinio della Regione Campania verso un testo di potente rilevanza scientifica". Per iniziare il lettore al tema il primo capitolo è "A spasso nel tempo tra le stratificazioni del vulcano", di Giuseppe Luongo, già direttore dell'Osservatorio Vesuviano e professore del Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse della Federico II. Si prosegue con un capitolo sugli elementi per la ricostruzione dell'antico paesaggio vesuviano, a firma di Annamaria Ciarallo, responsabile del Laboratorio di Ricerche Applicate alla Soprintendenza Archeologica di Pompei, supportata nel lavoro in laboratorio da Luigi Buffone, anch'egli autore di un capitolo. Il paesaggio vesuviano è descritto anche da Maria Rosaria Senatore ed Agostino Meo, entrambi studiosi e ricercatori del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Università del Sannio. Viene raccontato l'approvvigionamento dell'acqua e le disastrose alluvioni a Pompei prima dell'eruzione del 79 d.C. I boschi e le pinete sono descritte da Massimo Ricciardi del Dipartimento ARBOPAVE, Facoltà di Agraria della Federico II. Tra documenti storici, reperti, testi archeologici ed epigrafici è descritta la vita ipogea dei suoli vesuviani, i paesaggi, i marmi e le pietre colorate del Teatro Piccolo della città vecchia, alcune abitazioni di personaggi noti. Anche l'archeologia molecolare è parte di questa opera multidisciplinare. Vi è anche un capitolo di Antonio Varone, "Paesaggio e colture agrarie di Pompei nei documenti storici, archeologici ed epigrafici"; Varone è stato direttore dell'Ufficio Scavi della Soprintendenza Archeologica di Pompei e della Direzione Generale Archeologica presso il Ministero della Cultura. L'ultimo capitolo è "Paesaggi Possibili", scritto da Claudio Rodolfo Salerno con la fotografia di Stefano Piancastelli e Raffaele Riccardi. Un fascio di luce sul territorio che abbiamo plasmato nel tempo.



