La Polizia Locale scopre uno sversamento di rifiuti ad Afragola

La Polizia Locale della Città di Afragola ha avviato una serie di attività di controllo del territorio che hanno portato ad Individuare un enorme sversamento di rifiuti misti. Dal prosieguo delle attività' si è riusciti a risalire al responsabile attraverso l'utilizzo del sistema di videosorveglianza. L'uomo senza preoccuparsi di quanto stava facendo in dispregio alle normative vigenti in materia ambientale aveva abbandonato un grosso quantitativo di rifiuti sul suolo, alla guida di un veicolo senza patente e privo di assicurazione. E' stato sanzionato ai sensi del codice della strada, il veicolo è stato sottoposto a sequestro ed è stato denunciato all'Autorita' Giudiziaria.

Durante il fine settimana sono stati sanzionati dieci commercianti per occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione per un totale di circa 2000.

L'operazione è stata condotta dalla Polizia Locale diretta dal comandante, colonnello Antonio Piricelli, componente della cabina di regia per il fenomeno della Terra dei Fuochi istituita presso la Prefettura di Napoli, collaborato dal maggiore Antonio Amore responsabile del Nucleo Operativo Ambientale della Polizia Locale, nell'ambito delle attività coordinate dall'incaricato di governo presso la Prefettura di Napoli, vice prefetto Ciro Silvestro.



