'Il mio Purgatorio: Dante profeta di speranza'

Al Liceo Antonio Genovesi, domani, alle 18.30, la presentazione della Mostra multimediale che aprirà a Napoli, dal 24 febbraio al 9 marzo, nella Basilica San Francesco Di Paola.

Dopo la mostra sull'Inferno dantesco realizzata nello scorso anno, l'associazione Giovanni Marco Calzone APS propone la seconda Cantica della Divina Commedia: Il mio Purgatorio.

La mostra multimediale si avvale del commento del professor Franco Nembrini e delle illustrazioni di Gabriele Dell'Otto, provenienti dall'edizione della Commedia stampata da Mondadori.

Ben lontana dall'essere l'ennesima mostra dotta o divulgativa su Dante, "Il Mio Purgatorio" punta a far sì che i giovani si accostino con passione alla lettura della Divina Commedia, trovando in essa un contributo per la crescita umana e spirituale.

Delle tre cantiche dantesche, il Purgatorio è quella che più facilmente possiamo sentire nostra e quotidiana. Il "Male" c'è, è innegabile, e, a volte, è anche invincibile: per quanto ci sforziamo, ci ricadiamo sempre. Ma questa è davvero l'ultima parola? Si può ricominciare? Si può sperare di raggiungere il bene? Come per lo scorso anno l'esposizione che propone un numero di tavole pari ai canti del Purgatorio, avrà quali ciceroni circa cento tra studentesse e studenti di licei napoletani: Genovesi, Garibaldi, Levi Montalcini, Sacro Cuore. E saranno proprio loro, i ragazzi, i primi protagonisti dell'incontro con Dante, illustrando le tavole e i personaggi e le storie in esse rappresentate, a coetanei e visitatori. Per questo, si sono preparati attraverso una serie di "Percorsi di Competenze Trasversali (PCTO)" con lezioni tenute da docenti presso l'Istituto Italiano di Studi Filosofici di Napoli.

L'iniziativa è patrocinata dalla Regione Campania, dal Comune di Napoli, dall'Arcidiocesi di Napoli, dall'UCID (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti) Campania, dal Forum delle Associazioni Familiari.

Prima tappa, domani, 3 febbraio, al Liceo Antonio Genovesi, con l'incontro di presentazione dell'esposizione. Introdurranno l'evento Vittorio Delle Donne, Dirigente Scolastico del liceo Genovesi, Nino Apreda, presidente UCID Campania, Roberto Dante Cogliandro, Presidente Associazione nazionale notai cattolici e presidente MACS, Nello Tuorto, Presidente Finetica ETS, Roberto Sanseverino, Presidente società di formazione e consulenza E.I.T.D. Interverranno Andrea Falesi, scrittore e studioso di Dante, Filippo Ungar dottorando in Filologia Italiana alla Scuola Superiore Meridionale e Ilaria Maria Di Vicino, curatrice del percorso formativo. Modererà l'incontro Innocenzo Calzone, dell'associazione Giovanni Calzone.



