Fiamme in condominio, cinque persone intossicate

Cinque persone sono finite in ospedale intossicate a seguito di un incendio divampato in un condominio a Quadrivio di Campagna (Salerno). Le fiamme, secondo una prima ricostruzione effettuata dagli investigatori, sono partite da una busta di plastica che ha preso fuoco in garage.

Cinque condomini, a causa delle esalazioni, sono rimasti intossicati e sono stati trasportati in ospedale (tra Salerno, Eboli e Oliveto Citra) per accertamenti e precauzione. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenute cinque ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri di Campagna.



