Escursionista cade vicino Monte Orso, recuperato nella notte

Cade vicino il rifugio di Monte Orso, al confine tra Molise e Campania, in una zona impervia montuosa rimanendo ferito. Soccorso dagli uomini del Soccorso alpino, viene condotto in salvo e sottoposto alle prime cure dal personale del 118 Molise.

La disavventura, accaduta in nottata, ha visto come protagonista un giovane di 34 anni, originario della Lombardia e residente a Ruvo di Puglia (Bari).

Erano trascorse le 23 quando l'escursionista è scivolato in località Monte Orso vicino la Sella del Perrone. Nella caduta ha riportato la frattura di un arto superiore ed era impossibilitato a proseguire.

Immediato l'allarme lanciato dalla centrale del 118 Molise al Corpo Nazionale Soccorso Alpino (Cnsas), riuscito a raggiungere il trentaquattrenne nonostante l'oscurità.

Due squadre di tecnici: una proveniente dal Molise, l'altra dalla Campania, si sono portate sul posto per prestare un primo intervento medico e supportare gli operatori sanitari in arrivo con la postazione territoriale.

Dopo averlo raggiunto e prestato le prime cure, il personale del Cnsas lo ha condotto sulla viabilità ordinaria e affidato alle cure dei sanitari del 118 Molise.



