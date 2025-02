Antonio Iavarone, IA potenzierà la ricerca e la cura dei tumori

"L'intelligenza artificiale è una delle grandi opportunità oggi per avere una influenza positiva sulla terapia personalizzata dei tumori": lo ha detto il prof.Antonio Iavarone, scienziato ed oncologo, vicedirettore del Sylvester Cancer Center dell'Università di Miami, intervenendo a Benevento ad un convegno sul tema promosso dall'Università 'Giustino Fortunato'. "Grazie a questa nuova tecnologia scientifica - ha spiegato il ricercatore sannita - possiamo riuscire ad estrarre le informazioni più importanti che possono essere bersagliate poi per ogni singolo paziente con tumori difficili o cosiddetti incurabili". "Quello che, però, è essenziale e che speriamo si possa fare sempre di più nel nostro Paese, è generare i dati che possono servire da input in questi modelli matematici che dovranno essere analizzati con la tecnica 'machine learning' con intelligenza artificiale per fornire risposte di terapie personalizzate. Questo è il futuro e spero che anche i pazienti italiani potranno partecipare sempre di più a questi protocolli più innovativi in futuro" ha sottolineato lo scienziato intervistato dal giornalista Alfredo Salzano.

L'incontro che ha caratterizzato la giornata dedicata alla ricerca scientifica organizzata dall'UniFortunato di Benevento ha visto la partecipazione, fra gli altri, del rettore dell'UniFortunato Giuseppe Acocella e del presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Benevento Luca Milano il quale ha annunciato un progetto dedicato ai ricercatori sanniti che si sono fatti apprezzare nel mondo per le loro ricerche.

"Noi siamo stati molto contenti di ospitare ancora una volta il prof. Iavarone; l'UniFortunato, grazie al prof. Angelo Colarusso, ha sempre dato un impulso verso il rafforzamento della ricerca scientifica non solo nei settori che sono già operanti all'interno dell'università, ma anche in quello medico-sanitario. Lo scienziato di origini sannite è stato protagonista di una giornata in cui ha fatto intravedere le possibilità per affrontare patologie molto complesse" ha detto Acocella.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA