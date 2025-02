Terra Fuochi:comandante Cc Napoli,disponibili ad ogni iniziativa

Ha assicurato la piena disponibilità "a perseguire ogni inziativa" per risolvere il problema della Terra dei Fuochi il generale Biagio Storniolo, comandante provinciale dei carabinieri di Napoli.

Oggi, al tavolo convocato in prefettura dopo la sentenza della Corte europea dei diritti umani che ha condannato l'Italia per non aver messo in atto le misure adeguate a tutela dei cittadini, c'erano anche i vertici delle Forze dell'ordine. "Ci mettiamo in gioco e siamo disponibili a perseguire ogni iniziativa - ha detto il generale - Guardiamo sempre avanti".





