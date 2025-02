Sulla Basentana si ribalta un camion, morto l'autista

Un uomo di 36 anni, della provincia di Napoli - che era alla guida di un camion che, per cause in fase di accertamento, si è ribaltato lungo la strada statale Basentana, invadendo anche parte dell'altra corsia - è morto nel pomeriggio nei pressi di Brindisi Montagna, a una decina di chilometri dall'ingresso a Potenza.

Il tratto di strada, gestita dall'Anas, è stato provvisoriamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Il camion trasportava frutta e verdura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli operatori sanitari del 118, i Vigili del fuoco e le squadre dell'Anas.



