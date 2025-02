Scontro frontale nel Beneventano, un morto

A causa di un incidente verificatosi lungo la strada statale 7 "Appia" è provvisoriamente chiuso, in entrambe le direzioni, un tratto in corrispondenza del km 235,800, nel territorio comunale di Arpaia (Benevento).

L'incidente - uno scontro frontale, sulle cui cause sono in corso accertamenti - ha coinvolto un autoarticolato ed un'autovettura, provocando la morte di una persona La circolazione è deviata agli svincoli di Paolisi ed Airola.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e delle forze dell'ordine allo scopo di ripristinare la viabilità il prima possibile.



