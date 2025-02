Prefetto al campo rom di Giugliano, 'contrasto a illegalità'

Visita a sorpresa del prefetto di Napoli, Michele di Bari, al campo rom di via Carrafiello, alla periferia di Giugliano, dove ha incontrato gli uomini delle forze dell'ordine e dell'Esercito che sono impegnati nei controlli.

"Noi abbiamo promosso una serie di controlli che sono in linea - ha spiegato il prefetto - con quanto già fatto nei mesi scorsi, certamente l'illegalità diffusa, in ogni luogo, va stroncata ed è questo l'obiettivo che noi ci siamo posti".

Il prefetto ha condiviso l'impegno della Regione "per quanto riguarda la scolarizzazione e per l'individuazione da parte del Comune di Giugliano in ordne all'immobile che potrebbe essere messo nella disponibilità della famiglie rom". Ma il bando per l'assegnazione degli alloggi è andato deserto e quell'immobile ora potrebbe avere una destinazione diversa.

Per il prefetto "la legalità deve essere un concetto ineludibile" nel senso che "non si può consentire che ci possa essere una illegalità in questo territorio".

Per il prefetto il "prossimo passo sarà quello di comprendere entro un breve tempo quali saranno gli effetti di questi controlli per gli interventi successivi ".



