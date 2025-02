'Oceano dentro' di Floriana Nappi a 'Casa Sanremo writers 2025'

"Oceano dentro" , il libro di poesie di Floriana Nappi è stato selezionato per 'Casa Sanremo writers 2025' , la 'vetrina' dedicata a nuove proposte editoriali che da anni affianca il festival della canzone italiana.

Casa Sanremo nasce nel 2008 e si propone come un globale salotto culturale dando casa a scrittori, poeti e giornalisti. L'appuntamento è dal 11 al 16 febbraio quando un centinaio di scrittori con gli artisti del Festivalsi si daranno appuntamento a Casa Sanremo per parlare in mille modi diversi di poesia, prosa e musica.

I temi trattati da ' Oceano dentro ' - edito da Controluna - della giornalista/ scrittrice originaria di Palma Campania, sono contenuti i una delle interviste agli autori, selezionati per 'Casa Sanremo writers 2025', realizzate dal conduttore di Radio Casa Sanremo Lucio Belmonte.



