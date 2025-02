Noa e Toukan duettano, una canzone unisce Israele e Palestina

La cantante israeliana Noa e la palestinese Miriam Toukan hanno duettano sulle note di "There must be another way" nel Concerto per la Pace al Duomo di Napoli. "Sembra complicato adesso parlare di pace - ha detto Noa pochi minuti prima dell'esibizione - ma è quello che dobbiamo sperare perché ora c'è il cessate il fuoco, gli ostaggi stanno tornando a casa, così come i rifugiati stanno tornando a Gaza.

Quindi questo è un momento di grazia. Spero che si raggiunga un accordo definitivo per una pace duratura tra Israele e Palestina, con la creazione di due Stati per i due popoli".

"Dico ai giovani ma anche a tutte le altre persone - ha aggiunto l'artista israeliana - che siamo tutti esseri umani e siamo tutti un'unica famiglia, ognuno responsabile per l'altro, quindi prendiamoci ognuno le proprie responsabilità e non chiudiamo gli occhi davanti alla sofferenza degli altri. Prendiamo parte al nostro futuro, non lasciamo che siano altre persone a decidere il nostro futuro". "Credo ancora che ci sia un'altra strada per la pace - è la convinzione di Miriam Toukan - voglio ancora avere la speranza di trovare la strada. Non è facile, ma sono sicura che esista. Noi lavoriamo per la pace nell'unico modo che conosciamo con i nostri strumenti e con le nostre voci, con l'arte della musica. Credo nel potere della musica per tenere le persone sempre più vicine e, naturalmente, abbiamo bisogno di chiunque creda nella pace e nel dialogo. E' arrivato il momento del dialogo, per stare tutti insieme e intraprendere qualsiasi strada che ci porti alla soluzione di questo conflitto".



