Lascia in strada mobili camera da letto, scoperta e denunciata

Abbandona in strada l'intero mobilio della camera da letto ma gli agenti della Polizia Locale la rintracciano grazie a un espediente costringendola a rimuovere i rifiuti ingombranti prima di denunciarla: è successo ad Arzano, in provincia di Napoli, dove i poliziotti della Municipale, coordinati dal comandante Biagio Chiariello, da tempo stanno effettuando controlli in strada per prevenire il triste fenomeno dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti.

Dopo avere trovato l'arredo sul ciglio della strada i poliziotti hanno iniziato a bussare alle porte delle abitazioni della zona chiedendo a chi apriva l'uscio se nei paraggi c'era stato qualcuno che aveva di recente acquistato dei mobili.

Per non destare sospetti sottolineavano di essere impegnati in una indagine finalizzata a fare luce sul mancato pagamento di un acquisto subìto da un venditore. Alla fine il responsabile, anzi la responsabile, è stato individuato: si tratta di una donna che ha anche cercato di giustificarsi mentendo, dicendo che sì, aveva acquistato una camera da letto nuova, ma che la vecchia l'aveva smaltita nell'isola ecologica del comune.

Alla fine messa alle strette ha ammesso di essere stata lei ad abbandonare i "rifiuti ingombranti" in strada. La Polizia Locale l'ha obbligata a rimuoverli prima di denunciarla alla Procura di Napoli Nord. Ora dovrà subire un processo.

Durante i controlli sono stati sequestrati cinque veicoli per trasporto rifiuti e sanzionate 70 persone per mancata differenziata; sei, infine, i denunciati.



