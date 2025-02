Controlli in b&b per irregolarità edilizie e viene trovata droga

Vanno in un B&B di Napoli, nel centro di Napoli, per una segnalazione di presunte irregolarità edilizie e agenti della Polizia locale sequestrano 42 kg di droga oltre ad arrestare un 19enne.

Il ragazzo da giorni alloggiava nella struttura. Allertati da un forte odore di cannabis gli agenti hanno effettuato una perquisizione della sua camera che ha dato esito positivo. È stata rinvenuta droga sia in bustine che in panetti, attrezzi inerenti l'attività di spaccio, una pistola a tamburo risultata rubata, due coltelli e diverse mazzette di banconote tra cui alcune false; tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

La perquisizione si è estesa a tutte le camere del Bed and Breakfast e alla casa del giovane nel quartiere Sanità dando, questa volta, esito negativo. Il 19enne ha riferito di essere custode dello stupefacente e dell'altro materiale rinvenuto e di essere retribuito per tale attività con la somma di 1000 euro a settimana.

Sarà giudicato per l'illecita detenzione di armi, droga e contanti anche falsi e per spaccio di sostanze stupefacenti.





