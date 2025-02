Nel Duomo di Napoli il Concerto per la Pace

L'esibizione dell'orchestra Sanitansemble ha aperto il concerto per la pace al Duomo di Napoli. L'appuntamento è organizzato dalla Regione Campania in collaborazione con l'Arcidiocesi di Napoli, la Fondazione Campania Festival e Anteprima.

Tra gli ospiti: la cantautrice israeliana Noa, la cantante palestinese Miriam Toukan, e ancora Lina Sastri, Enzo Avitabile, Ermal Meta, Irene Grandi e Tosca. Il concerto per la pace è condotto da Marisa Laurito e Neri Marcoré, con il supporto giornalistico di Carmen Lasorella e Claudia Conte e gli interventi dello scrittore Maurizio De Giovanni accompagnato da Marco Zurzolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA