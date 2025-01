Terra fuochi: Manfredi, completare le bonifiche e vigilanza alta

"La Terra dei fuochi è una piaga antica alla quale si stanno dando risposte. Oggi il tema reale è quello di completare le bonifiche, di mantenere la vigilanza alta così come si sta facendo e fare in modo che questo periodo così triste e difficile per la nostra terra, che ha pagato un prezzo altissimo dal punto di vista della qualità della vita delle persone, di salute e anche di economia, sia concluso e che si possa guardare al futuro con più sicurezza e fiducia". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in relazione alla condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo che ha accolto parte dei ricorsi di cittadini e associazioni di quel territorio.



