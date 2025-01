Terra Fuochi: De Luca, condanna per periodo precedente il 2013

"L'indagine della Corte europea è rivolta a quello che accaduto prima del 2013". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, parlando della sentenza della Corte di Strasburgo sulla terra dei fuochi.

De Luca ha ricordato quanto è stato realizzato in questi anni in Campania: oggi "siamo ai due terzi dell'eliminazione delle ecoballe, stiamo ripulendo la regione". Ed è stata ridotta di due terzi la sanzione a carico della Campania.

"Nella relazione viene riconosciuto l'intervento con lo studio Spes avviato nel 2015", ha proseguito "per dire che già allora si stava voltando pagina".

De Luca, parlando nel corso del consueto appuntamento social dei venerdì, ha invitato i cittadini a consultare il sito web della Regione per verificare quanto è stato fatto per l'ambiente, "un lavoro immenso".



