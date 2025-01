Terra dei Fuochi: io, avvocato, lotto per mio padre morto

"Ho iniziato a occuparmi della Terra dei Fuochi perché non sopportavo più il degrado e le condizioni di inciviltà in cui siamo costretti a vivere. E perché tanta gente moriva attorno a me, tra cui mio padre, portato via da una leucemia e da un cancro alla vescica che lo ha consumato in tre mesi".

Così Valentina Centonze, 45enne avvocato di Acerra che ha assistito i 71 ricorrenti, tra cittadini e associazioni, cui la Cedu ha dato ieri ragione condannando lo Stato Italiano per la decennale inerzia nei territori a cavallo tra Napoli e Caserta distrutti dagli sversamenti illegali della camorra e di imprese spesso abusive.

Centonze porta sulla sua pelle i segni dei disastri ambientali della terra in cui è nata e cresciuta. "Anche mia madre - racconta - ha avuto un cancro al seno, ma ora sta bene.

In tantissime famiglie di Acerra si contano i malati". La storica sentenza zittisce tutti i negazionisti. "È l'ora di agire - sottolinea - perché in questi anni si è fatto poco.

Basta andare sul sito della Regione nella parte del Piano Regionale delle Bonifiche, che riporta un censimento dei siti inquinati addirittura del 2005 e gli interventi fino al 2010.

Dopo cosa è stato fatto, perché il sito non è aggiornato"?



Riproduzione riservata © Copyright ANSA