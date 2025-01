Prefetto Napoli, per piazza Plebiscito presa direzione giusta

"Su piazza Plebiscito è finalmente stata trovata una sintesi ed è stata intrapresa la direzione giusta da cui discenderanno le attività in capo ai singoli organismi competenti. Tutto ciò è frutto di una serie di riunioni e di interlocuzioni del tavolo di coordinamento, che ho tenuto fin dal mio insediamento, che fin dall'inizio ha visto una stretta collaborazione fra il Comune di Napoli, la Prefettura, il Demanio e la Soprintendenza". Così il prefetto di Napoli, Michele di Bari, in occasione della conferenza stampa convocata per fare il punto sui lavori di recupero e valorizzazione di piazza Plebiscito, area su cui insistono plurime competenze e proprietà di diverse istituzioni. "Questa direzione intrapresa ci permetterà di andare avanti speditamente - ha aggiunto - ed ha consentito oggi l'avvio dei lavori di restauro del colonnato e ad aprile vedremo una prima fase dell'illuminazione". Il prefetto ha sottolineato che, per il progetto, il ministero dell'Interno, attraverso il Fec, proprietario di alcuni dei locali sottostanti il colonnato, ha stanziato 3 milioni di euro. "Sotto il profilo estetico - ha concluso di Bari - questo impianto illuminotecnico favorirà l'esaltazione di un monumento famoso nel mondo e renderà Napoli ancora più bella".



