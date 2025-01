Partenariato pubblico-privato, corso per il personale comunale

Ha preso il via il programma formativo teorico-pratico sul partenariato pubblico-privato, rivolto al personale del Comune di Napoli. Nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, si è svolto il primo di cinque incontri didattici, ai quali seguiranno quattro sessioni con attività laboratoriali. L'Amministrazione, guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, considera la collaborazione con i privati una leva strategica per la realizzazione di infrastrutture, sia materiali che immateriali, e per l'erogazione di servizi di elevata qualità nel tempo, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile della città. Un'opportunità sulla quale il Comune intende puntare con decisione, come dimostra l'accordo siglato con la Cassa Depositi e Prestiti, volto a supportare e promuovere i progetti di PPP.

Per sfruttare al meglio questa opportunità, l'Amministrazione ha deciso di favorire la crescita professionale del personale comunale che si occupa, nei vari settori, delle partnership con i privati, al fine di rafforzarne le competenze teoriche e le capacità pratiche.

Il programma formativo è stato supportato dal capo di gabinetto Maria Grazia Falciatore e dal direttore generale Pasquale Granata. Il ciclo di incontri è curato dalla società Iniziativa, che affianca l'Amministrazione nell'ingegnerizzazione dei processi e delle procedure interne. La parte didattica del programma, attraverso lezioni frontali, analisi di casi e lavoro di gruppo, ha l'obiettivo di trasferire le conoscenze di base necessarie per una gestione consapevole del partenariato pubblico-privato. Gli incontri laboratoriali saranno dedicati all'applicazione pratica di quanto appreso durante le lezioni, mediante il lavoro di gruppo su casi concreti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA