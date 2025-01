'Nessuna giustizia senza avvocati', il ricordo in 4 immagini

Antonio Metafora, Giorgio Ambrosoli, Fulvio Croce ed Enzo Fragalà, furono assassinati per l'impegno e la dedizione profusa nella loro professione. Oggi a Napoli rivive il loro ricordo nelle immagini affisse nella stazione Eav della Circumvesuviana di piazza Garibaldi a Napoli.

In occasione della giornata dedicata agli 'Avvocati in pericolo'' nella stazione Eav di Porta Nolana si è svolto l'evento 'Nessuna giustizia senza avvocati' che ha visto l'Ordine degli Avvocati, l'Eav, rappresentanti della magistratura e delle istituzioni unite nel ricordo di "quattro valorosissimi avvocati che hanno perso la loro vita nell'esercizio delle loro funzioni per affermare e vedere mai messi in discussione quei principi di autonomia e indipendenza dell'avvocatura, soprattutto la sua funzione sociale" ha detto il presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli Carmine Foreste.

Ricordo vivo anche nelle parole di Francesco Caia vicepresidente dell'Osservatorio internazionale degli avvocati "il loro esempio è estremamente attuale sia a livello italiano, europeo, internazionale perché il ruolo dell'avvocato è sempre messo in pericolo" ricordando situazioni in cui la professione vive momenti difficili come in Bielorussia.

Iniziativa accolta molto favorevolmente dal presidente Eav Umberto De Gregorio "perché tende a valorizzare il lavoro di tanti operatori, amministratori pubblici, avvocati e ci ricorda che la lotta alla mafia è portata avanti da magistrati, forze dell'ordine ma anche da operatori del diritto e da tanti amministratori pubblici in silenzio".

Per la Regione Campania presente l'assessore alla Legalità Mario Morcone che ha detto: "la nostra Regione è da sempre molto attenta alle vittime di reato ma anche ai bisogni e ai diritti dei loro parenti con la Fondazione Polis ed oggi qui stiamo toccando punti fondamentali come la difesa dei valori costituzionali" Tra i presenti anche magistrati: oltre alla presidente di Corte d'Appello Maria Rosaria Covelli, anche il procuratore generale presso la Corte d'Appello Aldo Policastro secondo il quale "ci sono valori che uniscono tutti: magistrati, avvocati, persone comuni, politici purchè siano valori veri e vissuti e profondi.

C'è un comune denominatore che ci deve unire che è quello della libertà, dignità e del no a tutte le oppressioni e alle violenze".

A margine dell'incontro Sergio Rastrelli, componente Commissione Antimafia e segretario commissione Giustizia al Senato, anch'egli avvocato ha detto: "quella dell'avvocato è una missione sociale, nel senso più alto del termine" mentre il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco ha parlato di "giornata carica di significato" dove "avvocati e magistrati insieme sono parte della giustizia che si riafferma ogni giorno". All'incontro testimonianze dei familiari delle vittime e cittadini. (ANSA)

Riproduzione riservata © Copyright ANSA