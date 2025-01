Napoli ricorda quattro avvocati assassinati per il loro impegno

Da oggi chi viaggia in Circumvesuviana vedrà impresse nella stazione di piazza Garibaldi di Napoli le immagini riproducenti i volti di Antonio Metafora, Giorgio Ambrosoli, Fulvio Croce ed Enzo Fragalà, quattro avvocati che hanno perso la vita a causa dell'esercizio della loro professione. Questa mattina nella stazione dell'Eav di Porta Nolana si è svolto l'evento 'Nessuna giustizia senza avvocati' promosso in occasione della giornata dedicata agli 'Avvocati in pericolo'. "Una giornata molto importante perché è una giornata della memoria dell'avvocatura, un riconoscimento che onora avvocati che sono stati assassinati nello svolgimento della loro funzione e che hanno attuato grandi principi di dignità, di senso del dovere, di fedeltà al loro mandato" ha detto Maria Rosaria Covelli, presidente della Corte d'Appello di Napoli davanti ad un pannello raffigurante i volti degli avvocati "Ed è importante che questa giornata sia non solo un momento di riflessione ma anche un momento per rendere onore a chi ha onorato la toga e soprattutto per dare un messaggio alle nuove generazioni". La presidente, dopo aver ricordato avvocate assassinate: la turca Ebru Timtik che si batteva per un processo equo, la messicana Digna Ochoa che difendeva i diritti fondamentali e quelli delle comunità indigene, ha aggiunto: "Un momento per ricordare tutti questi eroi dell'avvocatura. E devo dire che l'avvocatura napoletana ha mostrato una grandissima sensibilità che mostra anche in tante occasioni". Ad introdurre i lavori il presidente del Foro di Napoli, Carmine Foreste. Al tavolo dei relatori: il presidente dell'Eav Umberto De Gregorio, il presidente del Consiglio Nazionale Forense Francesco Greco, il vicepresidente dell'Osservatorio internazionale degli avvocati Francesco Caia, l'assessore alla Legalità della Regione Campania Mario Morcone. Sono intervenuti il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Napoli Aldo Policastro, l'avv.

Dario Greco presidente Consiglio ordine avvocati Palermo, un rappresentante per gli Ordini di Milano e Torino, l'assessore alla Legalità della Regione Campania Mario Morcone, familiari delle vittime.



