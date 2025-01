Ischia, giovane tartaruga salvata da una rete 'fantasma'

Una giovane tartaruga rimasta impigliata in una rete fantasma è stata salvata oggi pomeriggio a Lacco Ameno, uno dei sei comuni dell'isola d'Ischia.

L'animale, di circa 50 centimetri di lunghezza, è stato avvistato da due giovani a poca distanza dal porto lacchese mentre nuotava con grande difficoltà poichè era finita in una piccola massa di pezzi di reti da pesca e rifiuti di plastica galleggianti.

I due ragazzi l'hanno raggiunta e portata a terra, su di un pontile galleggiante: qui hanno provveduto con attenzione a liberarla da tutta la plastica che le impediva di nuotare liberatamente. La tartaruga è stata poi rimessa in acqua e dopo qualche attimo ha ripreso a nuotare normalmente e si è diretta verso il largo



