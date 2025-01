In Villa Fiorentino a Sorrento riapre spazio per i cani

Da domani, 1 febbraio, riapre l'area di sgambamento per cani nel parco di Villa Fiorentino a Sorrento. Lo spazio è situato nella parte a monte del giardino che circonda Villa Fiorentino. Al parco è possibile accedere direttamente da via degli Aranci attraverso il varco (segnalato da appositi cartelli) che si trova alla base dell'antica cinta muraria cittadina.

L'area di sgambamento, che permetterà ai cani di correre e giocare liberi, da soli o in compagnia di altri animali, è dotata di attrezzature per il gioco, abbeveratoi.

"Un servizio che ripristiniamo a favore degli animali domestici che nell'area loro destinata del parco di Villa Fiorentino hanno la possibilità di correre e muoversi liberamente e senza rischi - spiega l'amministratore delegato di Fondazione Sorrento, Mario Gargiulo -. Il nostro obiettivo è anche quello di contribuire al decoro ed all'igiene delle strade, dei giardini e degli spazi pubblici della città".

L'area di sgambamento per cani è aperta tutte le mattine dalle ore 8.30 alle 12.30. Invece, per quanto riguarda l'orario pomeridiano, dal 1° febbraio al 30 aprile e dal 1° ottobre al 31 dicembre è dalle ore 15 alle 17, mentre nei mesi di maggio e settembre dalle ore 16 alle 19. Infine dal 1° giugno al 31 agosto l'apertura pomeridiana è dalle ore 17 alle 20. Lo spazio sarà sempre chiuso la domenica e durante le giornate festive.





