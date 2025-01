In fiamme capannoni di azienda agricola nell'Avellinese

Un vasto incendio ha distrutto due capannoni agricoli a Bisaccia, in provincia di Avellino. Le fiamme sono state alimentate da 400 rotoballe custodite all'interno. L'allarme è scattato nella tarda mattinata in contrada Petrara, dove ha sede l'azienda agricola. Sul posto sono giunte, insieme ai carabinieri, numerose squadre dei Vigili del Fuoco che soltanto nel tardo pomeriggio hanno spento le fiamme: non ci sono stati danni per le persone, ma nell'incendio sono rimasti danneggiati mezzi agricoli e una cisterna dell'acqua. Indagini sono in corso per risalire alle cause.





