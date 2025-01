Il Duomo di Napoli ospita il "Concerto per la pace"

Artisti internazionali e italiani insieme per lanciare un potente messaggio di speranza e unità alle nuove generazioni. Domani alle 18 il Duomo di Napoli ospiterà il "Concerto per la Pace", un evento promosso dalla Regione Campania in collaborazione con l'Arcidiocesi di Napoli, la Fondazione Campania Festival e Anteprima. Tra gli ospiti: la cantautrice israeliana Noa interpreterà Beautiful That Way, brano tratto dalla colonna sonora del film La vita è bella, la cantante palestinese Miriam Toukan porterà Wolf with Lamb.

Tra gli artisti italiani sul palco, Lina Sastri interpreterà O surdato 'nnammurato, Enzo Avitabile presenterà A Uerr, Ermal Meta canterà Non mi avete fatto niente, Irene Grandi eseguirà Se mi vuoi. Tosca porterà sul palco Libertà. Il Concerto per la pace sarà condotto da Marisa Laurito e Neri Marcoré, con il supporto di contributi giornalistici a cura di Carmen Lasorella e Claudia Conte e interventi storici di Maurizio De Giovanni accompagnato da Marco Zurzolo.

Sistanagila, la band multiculturale composta da artisti iraniani e israeliani, eseguirà Osse Shalom, un tradizionale canto ebraico che invoca la pace. La soprano russa Nina Solodovnikova e il tenore Giuseppe Talamo duetteranno sulle note di Non Ti Scordar di Me, brano straordinario reso celebre da Luciano Pavarotti e amato in tutto il mondo. Le giovani pianiste ucraine Diana e Danielle Dvalishvili si cimenteranno rispettivamente con Polichinel di Rachmaninoff, brano che alterna virtuosismo e malinconia, e uno Studio di Liszt, esempio perfetto della maestria tecnica e dell'intensità emotiva della musica. Il violinista russo - ungherese, nato in Ucraina, Graf Mourja suonerà la struggente colonna sonora di Schindler's List, composta da John Williams, che con il suo violino racconta il dolore e la speranza della Shoah. Amara proporrà Che sia benedetta. Il Maestro Carlo Guaitoli, pianista e direttore d'orchestra, si esibirà con due brani: Propiedad prohibida, un pezzo dal forte valore sociale e politico e Aria di rivoluzione, che esprime il bisogno universale di cambiamento e libertà. La serata sarà arricchita dalle performance dell'Orchestra Sanitansamble e dell'Orchestra Scarlatti Young, che eseguiranno rispettivamente la Tammurriata della Sanità di Daniele Sepe e il Te Deum di Charpentier, e L'Andante Festivo di Sibelius. A conclusione verrà proiettato il video di Sting. La regia teatrale è affidata a Massimo Venturiello, il curatore artistico è Francesco Cicchella, l'evento è stato realizzato in collaborazione con la Fondazione Campania Festival, diretta da Ruggero Cappuccio.



