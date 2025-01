Giuseppe, nuovo brano di Labasco finalista rassegna 'Ciao'

E' disponibile da oggi "Giuseppe", il nuovo singolo di Labasco, brano con il quale è stato finalista al Premio "Ciao" dedicato a Lucio Dalla. Metà in napoletano e metà in italiano, la traccia (INRI Records/Metatron) esplora il conflitto tra identità e aspettative sociali. Il sound mescola la tradizione partenopea con elementi elettronici contemporanei, creando una tensione tra passato e futuro. Il nome d'arte di Labasco non è casuale.

Deriva dal suo cognome, Basco, ma con una femminilizzazione che, durante la sua adolescenza, veniva usata per etichettarlo come diverso. "La motivazione per la quale ho deciso di scrivere questa canzone - spiega il giovane artista - è sostanzialmente raccontare la mia storia e poi poter dire agli altri che è ok essere sé stessi anche in un contesto nel quale non si può essere. In questa canzone ci ho messo il 100% perché è letteralmente la narrazione della mia storia, a partire dalle scuole medie fino alla fine delle superiori e un po' anche tutto il processo emotivo che ho affrontato per avere alcune consapevolezze a riguardo". "Io sono italiano ma prima di tutto - aggiunge - sono napoletano, quindi poter utilizzare il mio dialetto è per me fondamentale per rendere il messaggio chiaro ma anche più accessibile a tutti, anche perché secondo me il napoletano è quasi diventato la seconda lingua italiana. Per quanto riguarda l'iconografia io penso che giù da noi ci sia un senso di arte molto forte, quindi poter prendere anche riferimenti religiosi mi aiuta anche a livello visivo a trasmettere il messaggio che veicolo con le parole. Secondo me insieme danno vita a quello che gira nella mia testa che non sono poche cose".



