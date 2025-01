Estorsioni sui lavori con l'ecobonus del 110%, 4 arresti

Facevano parte di un gruppo malavitoso che, tra l'altro, chiedeva il pizzo a privati cittadini, commercianti e imprenditori di Caivano e non solo che stavano facendo lavori con l'ecobonus 110%, le quattro persone arrestate (tre in carcere e uno ai domiciliari) dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Casoria (Napoli).

I militari dell'arma hanno notificato agli indagati un'ordinanza emessa dal gip di Napoli su richiesta della Dda partenopea: i reati contestati dagli inquirenti sono associazione di tipo mafioso nonché di estorsione, tentata estorsione, detenzione di armi e favoreggiamento aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare un gruppo camorristico operante sul territorio di Caivano e zone limitrofe.

Arresto in carcere del gip per Michele e Aniello Leodato, 55 e 29 anni e per Ferdinando Sorvillo, 47 anni; ai domiciliari invece per Michele Gaglione, 49 anni.

Per gli investigatori i Leodato hanno risposto, almeno fino all'aprile del 2022, alle direttive di Antonio Angelino, ritenuto al vertice dell'omonimo clan di Caivano, proprio nell'imposizione delle estorsioni. Sorvillo, invece, metteva a disposizione del clan la sua autorimessa e per la Dda svolgeva il ruolo di intermediario tra il clan e le vittime. Gaglione, detto "Michele o' marcianisano", invece, avrebbe aiutato alcuni degli indagati a eludere le indagini.



