Due furti in farmacia, arrestato nel Napoletano

Sarebbe l'autore di due diversi furti avvenuti all'interno della stessa farmacia a Torre del Greco: incastrato dalle telecamere di videosorveglianza dell'esercizio.

Per questo motivo, gli agenti del locale commissariato di polizia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina: destinatario un pluripregiudicato di 48 anni, già in carcere per altro resto. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata dal titolare della farmacia, che aveva riferito come il 21 e 27 dicembre scorso l'attività sarebbe stata oggetto di due furti. La vittima si era infatti accorta della mancanza di alcune somme di denaro all'interno del registratore di cassa rispetto a quanto ricostruito dall'analisi della contabilità. In sede di querela, venivano consegnati alla polizia giudiziaria dei files video che riprendevano i momenti in cui venivano consumati i due furti.

Dall'analisi delle immagini veniva allora individuata una persona che il 21 dicembre, approfittando dell'assenza di avventori e dell'addetto alla cassa, dopo essere entrato nell'esercizio riusciva ad appropriarsi del contenuto della stessa. Stessa azione sarebbe stata posta in essere il 27 dicembre, quando addirittura l'uomo aveva portato via l'intero vano dal registratore di cassa (attraverso la recisione dei cavi di connessione). Il personale del commissariato di Torre del Greco avrebbe riconosciuto l'autore dei due furti, in quanto persona già nota alle forze dell'ordine. Il provvedimento restrittivo è stato notificato all'indagato presso il carcere napoletano di Poggioreale.



