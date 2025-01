Dal 10 marzo prima edizione Napoli Film and Audiovisual Festival

Dal 10 al 13 marzo il capoluogo partenopeo ospiterà la prima edizione del Napoli Film and Audiovisual Festival (NA.F.A.FE'), evento dedicato al cinema indipendente con un'attenzione particolare ai cortometraggi e ai documentari brevi. La manifestazione si svolgerà nel Cinema America Hall e si inserisce nel progetto Cohousing Cinema Napoli, promosso e finanziato dal Comune e organizzato da Camella Srls. L'obiettivo del festival, sottolineano gli organizzatori in una nota, "è valorizzare le produzioni cinematografiche emergenti, offrendo una piattaforma di visibilità ai giovani talenti e alle realtà indipendenti, con uno sguardo attento alle opere legate a Napoli, sia per ambientazione che per tematiche e partecipazione artistica.

L'iniziativa si distingue per il forte coinvolgimento delle scuole: gli studenti non solo assisteranno alle proiezioni, ma avranno un ruolo attivo nella selezione dei vincitori, contribuendo all'assegnazione di premi speciali".

"La diffusione della cultura cinematografica tra i più giovani rappresenta uno strumento di crescita per la comunità del futuro - dice Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune - Si parte dal mondo della scuola per coltivare nuove prospettive e opportunità, valorizzando il comparto audiovisivo locale e sostenendo le nuove generazioni di professionisti del settore". Il programma del festival prevede tre giorni di proiezioni delle opere in concorso, seguiti da incontri con registi, addetti ai lavori e attori, oltre a masterclass e lectio magistralis che offriranno ai partecipanti l'opportunità di approfondire il dietro le quinte della produzione cinematografica. Tra gli obiettivi, anche la promozione di temi sociali come l'inclusione, le politiche urbane e le dinamiche cittadine attraverso il linguaggio audiovisivo. "La creatività e l'espressione artistica dei giovani sono al centro del nostro progetto - aggiunge Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco per l'industria musicale e l'audiovisivo -. NA.F.A.FE' sarà un'occasione di formazione e di crescita per i talenti emergenti, con un'attenzione particolare al cinema come strumento di racconto e di trasformazione sociale". Da oggi, 31 gennaio, al 20 febbraio, sarà possibile iscrivere gratuitamente le proprie opere al concorso attraverso la piattaforma FilmFreeway https://filmfreeway.com/NAFAFE2025.

Oltre ai premi assegnati da una giuria di esperti, il pubblico di giovani spettatori decreterà il miglior corto.

Il festival, diretto da Raffaele Riccio - già direttore operativo del Napoli Teatro Festival dal 2011 al 2016 e collaboratore di Franco Dragone (Cirque du Soleil) - si concluderà con una proiezione speciale fuori concorso, alla presenza di ospiti legati al mondo del cinema.

"Napoli è un laboratorio culturale unico, in cui tradizione e innovazione si incontrano - sostiene Riccio - Con NA.F.A.FE' vogliamo esplorare, attraverso il cinema, tematiche attuali e profonde, offrendo una piattaforma di espressione alle nuove generazioni e celebrando la capacità della città di raccontare storie universali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA