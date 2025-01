Conceria sequestrata a Solofra, inquinava fiume Sarno

Sequestrata a Solofra, in provincia di Avellino, una conceria nel corso dei controlli dei carabinieri forestali finalizzati a contrastare i fenomeni di inquinamento del fiume Sarno. I militari hanno accertato che l'azienda era sprovvista di autorizzazioni per le emissioni in atmosfera, per lo scarico nella pubblica fognatura delle acque del ciclo di lavorazione delle pelli e per lo smaltimento dei rifiuti prodotti. Il titolare, un 40enne del posto, è stato denunciato. La conceria, costituita da tre livelli su una superficie di tre mila metri quadrati, ha un valore stimato in un milione di euro.



