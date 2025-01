Ieri sera i carabinieri della stazione Pianura sono intervenuti in via dell'Avvenire, a Napoli, per la segnalazione di colpi d'arma da fuoco. Poco prima e per cause ancora in corso di accertamento ignoti avevano esploso alcuni colpi d'arma da fuoco.

I militari hanno trovato e sequestrato tre bossoli calibro 7,65 che erano a terra.



