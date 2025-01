Sequestrato nel Cilento impianto di elementi di calcestruzzo

I carabinieri forestali del nucleo Parco di Morigerati insieme a quelli a quelli del Parco di Sanza, hanno sequestrato, a Santa Marina, all'interno del Parco Nazionale del Cilento, un impianto produttivo di elementi prefabbricati in calcestruzzo.

Gli accertamenti hanno fatto emergere che l'impianto - realizzato in area demaniale e ricadente nella fascia di rispetto di 150 metri dalla sponda sinistra del fiume Bussento, in area ricompresa nel sito di interesse comunitario "Basso corso del Fiume Alento" ed esteso su una superficie di circa 15.000 mq, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico - operava in assenza delle necessarie autorizzazioni ambientali. I militari hanno pertanto posto sotto sequestro l'intera area e tutte le opere e le infrastrutture presenti.



