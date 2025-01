Ragazzina investita sulle strisce da uno scooter, in ospedale e poi dimessa

Una ragazzina di dodici anni è ricoverata all'ospedale Santobono di Napoli dopo essere stata investita da un ciclomotore mentre attraversava sulle strisce pedonali a Torre del Greco. L'incidente, avvenuto in mattinata, si è verificato nella zona del quartiere Sant'Antonio. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia municipale.

Secondo quanto appurato finora, la giovane dopo essere stata investita dal mezzo a due ruote (il conducente si è fermato per presentare soccorso) sarebbe andata a urtare con il capo violentemente sull'asfalto. Proprio quest'aspetto, ha convinto i soccorritori del 118 a propendere per il trasferimento al Santobono per gli accertamenti del caso. Gli agenti di polizia municipale stanno procedendo agli accertamenti sia sul mezzo che sul conducente.

Ragazzina investita, è stata dimessa dall'ospedale Santobono

E' stata dimessa la ragazzina di 12 anni investita da uno scooter stamattina a Torre del Greco mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Le sue condizioni, all'arrivo all'ospedale Santobono, fin dai primi accertamenti non erano risultate gravi registrando delle escoriazioni per l'impatto e la caduta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA