Presentato il cantiere del nuovo ospedale di Salerno

"Avremo dieci ospedali in Campania. I primi due saranno il Ruggi e il nuovo Santobono a Napoli. È un programma unico in Italia. In tutta Italia non si sta realizzando neanche un nuovo ospedale. A Salerno stiamo facendo un miracolo sia per l'importo dell'opera, arriviamo a 470 milioni, sia per la qualità del progetto e per i tempi di realizzazione. Contiamo di completare l'ospedale in due anni e mezzo perché nel capitolato di gara abbiamo previsto il terzo turno, quindi si dovrà lavorare anche di notte. Si impiegheranno almeno settecento lavoratori nel cantiere del nuovo ospedale. È una sfida straordinaria".

A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca in occasione della presentazione della presentazione del cantiere del nuovo ospedale Ruggi a Salerno.

Previsti 732 posti letto, 50 in terapia intensiva, 8 terapie intensive pediatriche, 50mila metri quadrati di parcheggio, 1710 posti auto.



